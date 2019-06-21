Тбилиси, 21 июня, 2019, 19:06 — ИА Регнум. Ситуация очень непредсказуемая, и сегодня многое зависит от того, какими будут дальнейшие действия оппозиции, считает грузинский независимый эксперт Заал Анджапаридзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Политика Грузии

Как заявил эксперт ИА REGNUM, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, сумеет ли оппозиция придать своим митингам перманентный и масштабный характер и пойдут ли власти в ответ на такие действия на очередные уступки.

«От перманентности и масштабности митингов будет зависеть то, в какой степени пойдут власти на очередные уступки. Сейчас самое главное, чтобы стороны сели за стол переговоров, но как будет проходить диалог на фоне митингов, представить немного трудно. И все же я думаю, что после отставки председателя парламента страсти должны утихнуть и, скорее всего, у сторон будет больше готовности начать диалог», — заявил Заал Анджапаридзе.

По его же мнению, оппозиция должна взять на себя ответственность за то, чтобы организуемые ею митинги (а эти митинги, судя по заявлениям оппозиционных политиков, обязательно будут) не выходили за рамки законности и не принимали того характера, который они приняли в ночь с 20 на 21 июня.

«Вчера любой объективный наблюдатель мог констатировать, что была предпринята явная попытка захвата парламента со всеми вытекающими отсюда последствиями. Не нужно быть особенно прозорливым, чтобы понять, что бы за всем этим последовало», — пояснил Заал Анджапаридзе.

По оценке эксперта, в действиях полиции также были отдельные случаи непропорционального применения силы, и МВД следует расследовать каждый такой случай и наказать всех виновных.

«Это также будет способствовать успокоению общественности. Хотя делать это будет очень трудно», — отметил Анджапаридзе.

На вопрос, что он думает о вероятности досрочных парламентских выборов, эксперт ответил, что пока в планах оппозиции он такого пункта не видит.

«Насколько я знаю, пока выдвигаются три основных требования — отставка председателя парламента, отставка главы МВД и проведение выборов по пропорциональной системе. Но если разовьется политический и правительственный кризис, то встанет и вопрос внеочередных выборов. Хочется думать, что до этого дело не дойдет. Но так как мы, грузины, народ немного непредсказуемый, ничего исключать нельзя. Все же мне кажется, что стороны сумеют найти компромиссы, особенно если к этим процессам подключится Запад и западные партнеры сыграют роль медиаторов и сделают все, чтобы не допустить эскалации напряженности», — выразил надежду грузинский эксперт.

Напомним, что в связи с проведением в Тбилиси сессии МАП, председателем которой является депутат Госдумы России Сергей Гаврилов, депутаты парламента Грузии от оппозиционных партий «Национальное движение» и «Европейская Грузия» в знак протеста сорвали проходившую в парламенте сессию МАП, а затем созвали митинг на проспекте Руставели. Ближе к ночи ситуация у здания парламента резко обострилась. Следуя призывам лидеров оппозиции, участники акции пошли на штурм здания парламента. Оппозиция выдвинула властям ряд требований, в том числе отставки министра внутренних дел, председателя парламента, а также проведения досрочных парламентских выборов по новой, пропорциональной системе. После нескольких предупреждений участников акции о недопустимости антиконституционных действий правительство Грузии приняло решение о разгоне митинга. В результате разгона акции пострадало более 200 человек. 21 июня, после совещания в центральном офисе правящей партии «Грузинская мечта» обществу сообщили, что председатель парламента Грузии покинул пост.