Вашингтон, 21 июня, 2019, 18:28 — ИА Регнум. В Конгресс США внесен законопроект о новых санкциях против Российской Федерации. Законопроект внесен сегодня, 21 июня, группой демократов-центристов Blue Dog Democrats.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

В законопроекте предлагается ввести санкции против российского суверенного долга, против ряда российских банков и СПГ-проектов России. Ранее подобные законопроекты уже вносились в конгресс, но до голосования дело не доходило.

Авторы законопроекта указывают, что он призван «наказать» Россию за её якобы вмешательство в американские выборы. Законопроект предусматривает не только санкции, но и ответственность за «вмешательство в выборы» по уже действующим законам.

Также авторы законопроекта хотят, чтобы исполнительные власти США тщательно следили за политической рекламой, а на время голосования обязали все штаты перейти на бумажные бюллетени.