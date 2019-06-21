Тбилиси, 21 июня, 2019, 17:48 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала специальное заявление, в котором выразила огорчение в связи с событиями, развернувшимися в Тбилиси минувшей ночью. По информации пресс-службы президента, Саломе Зурабишвили прервала свой визит в Белоруссию и вернулась в Грузию. Она подчеркнула, что все, кто вышел вчера на улицы, стояли там за свою страну.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

«Пострадали люди, некоторые потому, что защищали государственный порядок, некоторые — потому что вышли на защиту своего достоинства и чести страны, а затем оказались в неуправляемой ситуации. Некоторые же потому, что поддались на политически мотивированные, совершенно неразумные и губительные призывы. Все они — граждане нашей страны. Все нам дороги. Я верю, что каждый из вас сегодня говорит: хватит тех жертв, которые мы принесли до сих пор из-за внутренних противоречий и внешней агрессии!» — заявила президент Грузии.

Она выразила поддержку всем семьям, которых так или иначе коснулась вчерашняя трагедия, и подчеркнула, что это трагедия всей страны. Саломе Зурабишвили выразила благодарность работникам бригад скорой помощи, сферы здравоохранения, сотрудникам полиции. Президент с сожалением отметила, что форма протеста вышла за конституционные рамки и неуправляемость ситуации вынудила полицию принять жесткие меры.

«Им (полиции) поручено защищать государство от опасности, но это никак не облегчает положения тех людей, которых я недавно навестила в больнице. Необходимо провести непредвзятое расследование каждого случая и отреагировать на них в рамках закона. Конечно, выражения нашего огорчения вовсе не достаточно для выхода из этой ситуации. С одной стороны, правительство, и, в частности, законодательный орган, не смогут снять с себя ответственность за случившееся. И мы уже увидели, что они с себя эту ответственность не сняли», — подчеркнула Зурабишвили.

Развернувшиеся в Тбилиси события она назвала последствием неоправданного приглашения в Грузию Межпарламентской ассамблеи православия и восседание российского депутата на высшем парламентском кресле.

«Случившееся нанесло огромное оскорбление нашему обществу и вызвало протест всего народа. Не исключено, что в развитии этих событий были и определенные признаки провокации, но это не является причиной для уменьшения ответственности», — заявила президент и подчеркнула, что ожидает от правительства правильной оценки трагедии и ответа на все вопросы.

Ответственность, по ее оценке, лежит и на тех, кто желает только эскалации и планирует в стране дестабилизацию. В действиях подстрекавшей народ к насилию оппозиции Саломе Зурабишвили увидела выполнение «векового плана России — разъединения, ослабления, порабощения грузинского общества и государства и расшатывания главного основания независимости страны».

Президент призвала общество успокоиться, не поддаваться на провокации и деструктивные призывы. Объединиться, помириться и продолжить шествие европейским путем, так как «только так Грузия сможет противостоять российской оккупации и показать всему миру свое достоинство».

Акция протеста, позднее переросшая в беспорядки, началась у здания парламента Грузии 20 июня вечером в связи с проведением в Тбилиси сессии МАП, председателем которой является депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Оппозицию возмутил как сам приезд российского делегата, так и то, что в ранге председателя МАП он занял кресло спикера парламента Грузии. После попыток захвата здания парламента полиция привела в исполнение решение о разгоне митинга. В результате этих событий пострадало более 200 человек, как участников акции, так и сотрудников полиции. Оппозиция требовала отставки главы МВД, председателя парламента и проведения парламентских выборов по пропорциональной системе. После совещания в офисе правящей партии 21 июня обществу сообщили, что председатель парламента ушел в отставку.