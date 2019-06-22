Иван Шилов ИА REGNUM Это моя война

Москва, 22 июня, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Студентка Нина Галкина (Гилева), как и другие студенты-медики, старалась учиться ответственно, понимала, что скоро полученные знания понадобятся ей на фронте. Она жила в общежитии по улице Ленина, в доме № 1. Часто приходилось недоедать — хлеб выдавался, но его привозили с перебоями, и нужно было долго стоять в очередях.

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