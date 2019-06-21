Тбилиси, 21 июня, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявляет, что он уйдет в отставку тогда, когда это будет нужно. Так министр ответил на раздающиеся со вчерашнего дня требования оппозиции о его отставке.

(сс) კალისტრატე Георгий Гахария

Комментируя события минувшей ночи, Гахария отметил, что лидеры оппозиционных партий использовали справедливый протест граждан и сумели перевести его в насилие, которое приняло вид штурма здания парламента, после чего бежали и оставили граждан наедине с полицией. По оценке министра, полиция выполняла обязательство терпения до тех пор, пока не возникла угроза жизни людей.

«Это было тяжелейшее событие, которое на протяжении последних десятилетий не случалось. Произошли групповые нападения на полицию, групповые нападения на здание парламента с целью проникновения в него и, к сожалению, ситуация обострилась до того уровня, что полиция, несмотря на то, что максимально использовала обязательство терпения, была вынуждена применить специальные средства, конечно, нелетальные. Наши граждане видели это на экране», — пояснил Георгий Гахария.

По его словам, полиция подготовит и обнародует записи развития событий на проспекте Руставели.

Он еще раз подчеркнул, что политики спровоцировали рядовых граждан, а сами бежали с места событий, и после 22:00 часов вечера ни одного из лидеров оппозиции на проспекте Руставели уже не было.

Министр заявил, что будут изучены все призывы к штурму парламента и насилию, и те, кто пытался посеять в городе гражданские беспорядки, будут привлечены к ответственности. Он также пообещал, что будут изучены все факты превышения силы со стороны сотрудников полиции, на которые министерство отреагирует соответствующим образом.

«Но хочу подчеркнуть, что полиция была в положении обороняющегося, полиция защищала себя», — заявил Гахария.

Напомним, акция протеста, позднее переросшая в беспорядки, началась у здания парламента Грузии 20 июня вечером в связи с проведением в Тбилиси сессии МАП, председателем которой является депутат Госдумы Сергей Гавриолов. Оппозицию возмутил как сам приезд российского делегата, так и то, что в ранге председателя МАП он занял кресло спикера парламента Грузии. После попыток захвата здания парламента полиция привела в исполнение решение о разгоне митинга. В результате этих событий пострадало более 200 человек — как участников акции, так и сотрудников полиции. Оппозиция требовала отставки главы МВД, председателя парламента и проведения парламентских выборов по пропорциональной системе. После совещания в офисе правящей партии 21 июня обществу сообщили, что председатель парламента ушел в отставку.