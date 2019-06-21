Санкт-Петербург, 21 июня, 2019, 16:52 — ИА Регнум. Представитель Министерства природы и экологии России получил от властей Санкт-Петербурга комплект документов, запускающий передачу полигона опасных химических отходов «Красный Бор» под Петербургом в ведение федеральной власти.

Росприроднадзор по СЗФО «Красный Бор»

Напомним, 7 июня, во время ПМЭФ-2019, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным дорожную карту и соглашение о передаче полигона под контроль министерства. Таким образом, состоявшаяся в Петербурге передача документов стала реализацией первого этапа дорожной карты.

Санкт-Петербургское ГКУ «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор» и его имущественный комплекс перейдет в ведение Минприроды России для дальнейшей рекультивации полигона, которая начнется в 2020 году под руководством ГК «Росатом».

Как сообщили 21 июня в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, прибывшему в город заместителю директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России Роману Мальцеву на месте рассказали о текущем состоянии полигона и представили технические наработки Санкт-Петербурга по ликвидации накопленного полигоном вреда окружающей среде.

Среди них — проект комплекса очистных сооружений, а также проект по созданию противофильтрационной завесы по периметру полигона. Вся документация по этим проектам поступит в распоряжение Минприроды, которое и будет в дальнейшем отвечать за «Красный Бор».

Читайте ранее в этом сюжете: Смольный хочет передать «Красный Бор» в Минприроды до конца 2019 года

Как напоминает ИА REGNUM, «Красный Бор» — территория в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с отходами четырех классов опасности. В котлованах находятся отходы производства фенола, ацетона, каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой химии, химико-фармацевтической промышленности.

«Красный Бор» принимал опасные отходы от предприятий, расположенных не только на Северо-Западе России, но и в других регионах страны, а во времена СССР — также из Прибалтики. Полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн токсичных отходов.