Москва, 24 июня, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, отменяющий штрафы за нарушения при тонировке автомобиля, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня.

Тонировка

Авторы предлагают считать утратившей силу статью КоАП, согласно которой управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Основная проблема заключается в том, что полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не является стопроцентной защитой от получения штрафа, отметил один из авторов инициативы Ярослав Нилов, например, приборы для замеров светопроницаемости имеют погрешности в работе. Даже используя новейшую тонировочную пленку, избежать штрафов и создать оптимальную тонировку на новом автомобиле практически невозможно.

«Тонирование стекол в автомобиле — это международная практика, поскольку позволяет сделать автомобиль не только комфортным, но и безопасным», — подчеркнул парламентарий.