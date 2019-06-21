Москва, 21 июня, 2019, 16:04 — ИА Регнум. В Госдуме предлагают ввести экономические санкции в ответ на провокацию, подстроенную в Грузии, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Дегтярев

«Бойкот всех курортов Грузии и товаров из Грузии — самое верное решение после очередной волны русофобских выступлений в Тбилиси», — полагает глава комитета Госдумы по спорту, туризму и молодежной политике Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

Пусть ждут туристов из США и ЕС и продают «Боржоми» на европейский рынок, грозит депутат в соцсетях.

В Тбилиси прошла 26-я генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. В ней приняли участие делегаты из России во главе с президентом МАП, депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым (КПРФ), который открыл сессию, сидя в кресле главы парламента. Это вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии».