Минск, 21 июня, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщает 21 июня БЕЛТА.

President.gov.by Вручение главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов

По данным издания, Кадыров награжден орденом Дружбы за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Белоруссией и Чечней.

«Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что умеешь держать слово. Я всегда говорю: «Он настоящий мужик: пообещал — сделал», — сказал Лукашенко в ходе встречи с Кадыровым в Минске.

«Ты не просто друг, ты брат для меня, для нашего народа», — добавил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, соответствующий указ Лукашенко подписал еще в августе 2018 года. Сам Рамзан Кадыров посещал Белоруссию в сентябре 2017 года по приглашению Александра Лукашенко. В ходе визита обсуждались вопросы сотрудничества в агропромышленном комплексе, а также поставки в Чечню грузовой, сельскохозяйственной и пассажирской техники.