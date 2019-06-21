Тбилиси, 21 июня, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе покидает пост. Об этом после совещания в центральном офисе партии «Грузинская мечта» сообщил генсек партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Kmu.gov.ua Ираклий Кобахидзе

Совещание правящей партии продолжалось в течение нескольких часов, и на нем присутствовал председатель партии олигарх Бидзина Иванишвили.

Отставка председателя парламента была одним из требований оппозиции, организовавшей акцию протеста на проспекте Руставели, которую в ночь на 21 июня разогнала полиция.

Помимо отставки Кобахидзе, оппозиция требует отставки главы МВД и досрочных парламентских выборов, которые должны пройти по новой, пропорциональной системе. Пойдет ли правящая партия на остальные уступки, пока не известно.

Заявление о готовности отказаться от депутатского мандата сделал и депутат «Грузинской мечты» Захария Куцнашвили, которого обвиняют в том, что тот пригласил в Тбилиси депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

Как известно, акция протеста, позднее переросшая в беспорядки, началась в связи с проведением в Тбилиси сессии МПА, председателем которой является Гаврилов. Оппозицию возмутил как сам приезд российского делегата, так и то, что в ранге председателя МПА он занял кресло спикера парламента Грузии.