Москва, 21 июня, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Многие жители России слышали о нацпроектах, но в действительности они воспринимаются народом как: «правительство чем-то занимается», заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Чтобы предположить суть проектов, можно вспомнить их названия. Это «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт» и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

«Если все эти сферы перейдут на новый уровень, населению жить будет проще. Ведь станет больше профильных больниц, и они будут не только в столице, можно будет смело рожать детей, не боясь за то, что придется не только самому выживать, но и своим детям. Детям будет где учиться и развиваться.

В нашу жизнь плотно входят интернет-структуры — онлайн кабинеты, электронные очереди. Наука должна развиваться быстрыми темпами, это касается и безопасности страны. Дороги без ям, которым не ставят «заплатки» каждый год, и скорая приезжает вовремя — не это ли хочет население», — подчеркнула эксперт.

В идеале нацпроекты должны помочь выйти на более высокий уровень комфорта жизни не только в крупных городах. Даже если кто-то и понимает цель проектов, сложно представить, чтобы все это одновременно улучшило качество жизни в течении шести лет. Никогда такого с нашей страной не было.

«Однако, если рассматривать проекты, как инвестиции, а не как траты, экономически, в теории, должны помочь последние шесть проектов из списка. Малому и среднему предпринимательству сложно развиваться в условиях РФ, пока существуют коррупционные схемы, и режим больше монопольный», — считает Френкель.

Стоит только малому бизнесу раскрутить обороты, начинают «душить» конкуренты, скорее даже из крупного бизнеса. Это отбивает напрочь всю мотивацию развивать бизнес.

«В списке нет нацпроектов, направленных на борьбу с коррупцией и монополией, подразумевая, что «и так ежедневно ведется борьба». Однако по реализации всех нацпроектов ведется жесткий контроль и постоянный отчет о проделанной работе», — отметила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, реализация национальных проектов призвана повысить уровень жизни граждан и безопасность страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

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