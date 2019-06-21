Москва, 21 июня, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Доходы населения России не росли, потому инфляционное давление стало более ощутимым. Причиной отсутствия роста заработных плат является и ситуация на рынке энергоресурсов, от которой зависит пополнение госказны, и санкционное давление, которое сказывалось на развитии бизнеса в стране (то есть снова вопрос пополнения госказны) и т. д, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По её мнению, восстановление роста заработных плат было формальным за счет некоторых надбавок по госсектору, но реально ощутить улучшение госслужащие не могли, так как, например, за 2017 год реальные доходы российских граждан выросли лишь однажды — в январе на 8,8%, когда правительство решило выплатить пенсионерам 5 тыс. руб. в виде «отступных» за отказ от полноценной индексации пенсии в 2016 году.

«Рост доходов, зафиксированный в январе, стал первым случаем повышения доходов после 26 месяцев падения. По данным Росстата, в 2018 году реальные доходы россиян упали еще на 0,2%, а накопленным итогом за последние 5 лет люди стали беднее на 12%. То есть любые попытки демонстрировать повышение заработных плат статистически не компенсируют последние годы», — считает эксперт.

Кредиты для населения являются частичным решением проблем, но по факту ухудшают покупательскую способность населения, так как для возврата нужно находить все больше средств. Работы новой нет, повышения заработных плат нет — значит долговая яма будет расти, а банковский сектор проседать. Количество плохих кредитов будет увеличиваться.

«Понижение ставки по займам только ухудшит ситуацию. Да, ЦБ попытается удерживать спрос на кредиты таким образом, спасая сектор, но населению на это вестись не стоит. Восстановление реальных доходов можно ждать после того, как будут выполнены майские указы и страна войдёт в Топ-5 экономик мира.

До этого все административные ресурсы, все ведомства будут заняты реализацией задуманного. Население, к сожалению, пока будет выполнять роль инструмента по достижению этих целей», — высказала свою точку зрения Сальникова.

Как сообщало ИА REGNUM, повысить уровень жизни в России позволят главным образом увеличение производительности труда и развитие экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

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