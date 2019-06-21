Москва, 21 июня, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Чтобы уровень жизни жителей России рос и становился более достойным, а в развитии городов и регионов была заметная динамика, потребуется задействовать две зоны приложения усилий, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

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«Направляющий вектор с вершин властной вертикали, инициирующий к применению все ценные идеи, все доводимые до нужной готовности проекты высокотехнологичных производств — включая механизмы соинвестиций государства и бизнеса. Для чего и требуются соответствующим нацпроектам деньги. Возможно с привлечением схем, когда в долю такого бизнеса входят и местные филиалы банков, чтобы участие банков не сводилось к кредитному ростовщичеству», — считает эксперт.

Плюс поддержка организационно и по тем же схемам выпуска «особой» продукции, которая определяла бы лицо региона — естественно, здесь с выдумкой должны поработать, провести совместный мозговой штурм и местный бизнес, и власти самого региона. А их к этому должны подталкивать сверху: требовать, чтобы генерировали на-гора варианты, чтобы думали, корпели.

«Тогда будет больше возникать тех самых качественных торговых марок, брендов, по которым данный регион будет безошибочно узнаваем. И привлекая внимание, что называется, ежедневных «регулярных» потребителей. И заинтересовывая туристов — так, как в различных областях Италии, или в каждой земле Германии, допустим, есть своя «изюминка», на чём регион специализируется (а то и даже улица, район).

Свои «фишки» есть в Ломбардии или Тоскане, или в Баварии. И регион должен искать также свою более уютную, чем сегодня нишу в цепочке поставок комплектующих и межрегионального, а ещё лучше, конечно, и международного разделения труда», — пояснил Исмаилов.

А чтобы это не было фантастикой, привлекать под идеи иностранный капитал, продолжать смелее строить на совместной основе или даже чисто на иностранные деньги дочерние предприятия компаний из Европы, из Китая и других стран Азии. Привлечённые сравнительно дешёвой, но достаточно квалифицированной рабочей силой, пониженной себестоимостью производства, капитал охотно будет стремиться к таким инвестициям — особенно имея поддержку РФПИ и структур РЭЦ: и как гарантии, и в качестве своего рода «знака качества» проекта.

«Если деньги, полученные государством от манёвра с повышением НДС, будут потрачены именно таким образом, плюс на инфраструктуру городской среды (задавая привычно более высокую планку образа жизни и побуждая развиваться в этой среде сферу услуг, кафе, мелких сувенирных производств), плюс на дотирование региональных авиаперелётов (чтобы легко было приехать), плюс на обнуление налогов для любых форм стартапов (чтобы снизить затраты, когда ещё нет и не может быть прибыли) — вот тогда окажется действительно, что и НДС повышали не зря, а с ясной целью профинансировать развитие, сделать регионам и России «промоушн», — высказал свою точку зрения эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня во время «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным он объяснил, почему доходы жителей России падают.

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