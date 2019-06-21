Аруша, Танзания, 21 июня, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Члены профсоюза производителей кофе в области Килиманджаро просят власти поднять закупочные цены. Они требуют увеличение хотя бы до 5 тысяч танзанийских шиллингов (2, 18 долларов США) за килограмм, передает газета Nipashe.

Кофейные зерна

По информации издания, в настоящее время закупочная стоимость килограмма кофейных зерен составляет 3 тысячи танзанийских шиллингов (1,31 долларов США).

Производители уверены, что по сравнению с мировыми ценами на кофе, стоимость, предлагаемая правительством Танзании, чрезвычайно мала.

Они добавили, что повышение цены побудит производителей выращивать больше кофе, обращая особое внимание на качество. Все это позволит увеличить прибыль фермеров и государства, считает председатель профсоюза плантаций Уру Нджари Феликс Масао.