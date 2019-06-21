Москва, 21 июня, 2019, 14:15 — ИА Регнум. Крах Советского Союза нельзя сводить к воле нескольких высокопоставленных лиц, причины для такого развития событий были заложены ещё в сталинский период истории СССР. Об этом заявил заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

В горном ауле изучают проект новой Конституции. Июнь 1936

«Ситуация, в которой мы оказались, не должна находиться в плену иллюзии лёгкого решения. Простой вопрос: да, Борис Николаевич такой-сякой, пятое-десятое. Но что, он в партии был один такой? Их было очень много. А почему? Всё началось с 1936 года», — заявил Жарихин.

«Тогда приняли «самую демократичную» в мире сталинскую Конституцию. Но по ней не могло жить государство. А государство на самом деле жило и продолжало жить не по этой Конституции, а по уставу ВКП (б), а затем КПСС», — подчеркнул он.

На этой стадии партия из идеологической структуры стала превращаться в «скелет государства», отметил политолог.

«А для скелета государства должны работать совсем другие кадровые принципы. Начался 1937−38 год — всех идеологов порешили. Они государственной структуре, партии, были не нужны. Там нужны были люди управляемые и управляющие. И их привлекали. Поэтому неудивительно, что прагматик Ельцин оказался членом КПСС», — заключил Жарихин.