Москва, 21 июня, 2019, 12:43 — ИА Регнум. После вчерашнего агрессивного ралли 21 июня российские активы перешли в режим коррекции, что выглядит вполне уместно, учитывая некоторое ухудшение внешней конъюнктуры и накопившуюся перекупленность на отечественном рынке, где ведущие индексы только за вчерашнюю сессию несколько раз обновляли максимумы. Так, после полудня индекс МосБиржи отступает от рекордных вершин в пределах 0,4%, а РТС корректируется вниз на 0,6%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Рубль тоже отступает, но умеренно. Давление на доллар на рынке Форекс ослабевает, что ограничивает потенциал дальнейшего роста нашей валюты. 20 июня пара доллар/рубль обновила минимумы июля прошлого года под отметкой 63 руб., борьба за которую сейчас в самом разгаре. «Россиянин» продолжает получать поддержку со стороны налогового периода и растущих цен на нефть», — отметил эксперт.

Нефть марки Brent после ралли более чем на 3% пытается зацепиться за уровень 64 доллара за баррель, сосредоточившись на геополитике. Изначально Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, но операция была отменена на начальной стадии, что несколько снизило риски.

Тем не менее, напряженность на этом фронте сохраняется, что должно как минимум удержать котировки от более глубокой просадки, хотя по мере охлаждения интереса к риску может проявиться желание зафиксировать прибыль перед выходными.

«Пара доллар/рубль на этом фоне, скорее всего, продолжит осциллировать вокруг отметки 64 руб. в краткосрочной перспективе. Ближе к концу сессии тон зададут данные по деловой активности в США. Слабые показатели способны сыграть на руку российской валюте, поскольку укрепят ожидания скорого снижения ставки ФРС», — полагает Николаев.

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