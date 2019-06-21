Санкт-Петербург, 21 июня, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Партии роста» Оксана Дмитриева не будет баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга на сентябрьских выборах. Такое решение принято по итогам заседания федерального политсовета «Партии роста», которое состоялось в Москве.

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

«Мы этот вопрос обсуждали и зафиксировали, что нет никакой возможности преодоления муниципального фильтра», — заявила сама Дмитриева «Интерфаксу», комментируя отказ от борьбы.

По ее мнению, «если идет реально сильный кандидат, то фильтр не преодолеть, его можно получить только из рук власти». Поэтому она считает бессмысленным участвовать в выборах губернатора. Дмитриева добавила, что решение было принято вместе с партией.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года Дмитриева заявляла о своем намерении выдвигаться на пост губернатора и даже рассчитывала стать единым оппозиционным кандидатом на пост градоначальника. Однако затем активность депутата в отношении губернаторской кампании сошла на нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Дмитриева готова баллотироваться в губернаторы Петербурга от «Партии роста»

Напомним, на губернаторских выборах кандидатам от партий, в отличие от самовыдвиженцев, не придется собирать подписи петербургских избирателей, но всё равно необходимо пройти муниципальный фильтр, собрав подписи не менее 10% муниципальных депутатов Петербурга, представляющих 2/3 муниципалитетов города.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года. На сегодняшний день о своем намерении участвовать в кампании в Горизбирком заявили уже 25 кандидатов — как выдвинутых партиями, так и самовыдвиженцев. Период выдвижения продлится до 1 июля.