Якутск, 21 июня, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Высказывание Владимира Путина на «прямой линии» о проекте строительства моста через реку Лена в Якутии стоит трактовать не как обещание реализовать его в кратчайшие сроки, а скорее, как сообщение о том, что этот мостовой переход в обозримом будущем в республике не появится. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Андрей Данилов, оценив как преждевременную радость главы региона Айсена Николаева, уверенного, что теперь принятие решения о возведении этого объекта будет ускорено.

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

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«Я считаю, что моста, скорее всего, не будет, — отметил Андрей Данилов. — Если бы президент сказал «мосту быть» или «мост будет строиться» — это было другое дело. А то, как трактуют его слова Айсен Николаев или СМИ республики, — это хорошая мина при плохой игре. Президент сказал, что вопрос с мостом надо решить, но это не значит, что он должен быть построен. Тут не всё однозначно на сегодняшний день. Да, Айсен Николаев, как глава республики, сегодня вынужден успокаивать население и говорить, что вопрос будут решать. Но в какую сторону он решится — положительную или отрицательную — мы увидим, когда мост или будет стоять, или его так же, как и сейчас, не будет».

При этом эксперт уверен, что мостовой переход через реку Лена в Якутии точно нужен, особенно в контексте намерения федерального центра развивать арктические территории и Дальний Восток, готовности в скором времени утвердить национальную программу развития ДФО.

«Общественность Якутии не согласна с тем, что это тупиковая точка. Но даже если воспринимать так, то, аналогичные мосты без продолжения дороги уже строились в России — например во Владивостоке на остров Русский. И мост в Крым, который дальше никуда не ведёт — только для 2 млн крымчан и туристов — это ещё хоть как-то можно оправдать. А мост на остров Русский — там, конечно, доброе дело для Владивостока сделали, но это тоже тупиковая точка», — отметил политолог.

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По мнению Андрея Данилова, в вопросе строительства моста через Лену необходимо принимать принципиальное решение, так он может стать частью Северного морского пути и в том числе облегчит вывоз алмазов, добываемых АЛРОСА. Кроме того, возможность переправиться через реку в любое время дня и ночи очень упростит транспортную схему республики и прекратит большие очереди на паром через реку с многочасовым ожиданием, драками и разборками.

«Мост обеспечит людям нормальную жизнь, — уверен политолог. — Мы же всё-таки должны думать о населении и демографии, тем более если всё время говорим, что мы всё-таки социальное государство. Если федцентр будет руководствоваться одной экономической целесообразностью, то можно вообще всей Россией в Москву переехать и зарабатывать там неплохие деньги. Оставить по периметру несколько пограничников и моногородов с добывающей промышленностью — и всё. Но мы же привлекаем население на Дальний Восток, пытаемся сделать, чтобы сюда люди ехали, обзаводились здесь квартирами, семьями, работали, осваивали землю. Но без инфраструктуры-то этого не сделать. А мост — это важнейший инфраструктурный объект».

«Очень приятно, что Путин на этот раз сам вспомнил о проекте моста и решил заранее предупредить вопрос, — продолжил Андрей Данилов. — Возможно, этот проект они действительно обсуждают на федеральном уровне, сейчас это будет тоже решаться, но в каком ключе — положительном или отрицательном — мы не знаем. Вдруг решится, что экономическая целесообразность строительства данного моста меньше, чем у других мостов, построенных за последние 5−10 лет. Но, учитывая, что львиная доля — чуть ли не 90% алмазов — добывается в Якутии и именно в северных районах, тут стоит подумать о том, как их легче вывозить».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин, отвечая на вопрос «прямой линии», оценил строительство моста через реку Лена в Якутии как дорогой и неперспективный проект. Причиной этого глава государства назвал то, что мостовой переход, которого так ждут якутяне, не имеет продолжения.

«Этот мост, и эта дорога будущая — это тупиковая точка. И поэтому окупаемость не просматривается совершенно. И тем не менее для того чтобы город развивался, конечно, рано или поздно этот вопрос нужно будет решить, и как можно раньше», — сказал президент.

По мнению Айсена Николаева, слова Владимира Путина ускорят принятие решения о начале возведения моста через реку Лена.

«Меня обрадовало, что он сам выбрал вопрос о нашем Ленском мосте, и порадовало, что президент впервые так четко сказал, что мост, несмотря на то, что некоторые федеральные руководители возражают против его строительства, надо строить. И чем быстрее, тем лучше. Уверен, что после такого президентского высказывания о необходимости ускорения решения вопроса о строительстве Ленского моста вопрос будет решаться быстрее», — надеется глава Якутии.