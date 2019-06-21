Рим, 21 июня, 2019, 09:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил в пятницу, 21 июня, итальянской газете, что Рим оспаривает прогнозы роста Европейского Союза и не будет принимать никаких бюджетных решений на основе данных им цифр, 21 июня сообщает Il Messaggero.

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Рим ведет переговоры с Брюсселем, чтобы попытаться приостановить запуск процедуры чрезмерного дефицита, вызванной чрезмерно высоким долгом Италии.

«Мы считаем, что нам нужно защищать наши позиции, и мы не готовы гнаться за подсчетами, которые не отражают реальность вещей», — сказал Конте в интервью Il Messaggero.