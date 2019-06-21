Цзинань, Китай, 21 июня, 2019, 09:12 — ИА Регнум. В провинции Шаньдун на востоке Китая было ведено в эксплуатацию 1507 станций зарядки электромобилей на конец мая текущего года, сообщили в компании State Grid Shandong Electric Power, передает 20 июня агентство Синьхуа.

Электромобиль

В общей сложности 9396 зарядочных мест было установлено на данный момент во всех 16 городах провинции, а к 2022 году их число должно возрасти до 100 тыс. Зарядочная станция состоит из четырех зарядочных мест, солнечной батареи, ветрогенератора и вспомогательного оборудования.

Как утверждается, станции являются автономными, самодостаточными и первыми в своем роде в Китае. В настоящее время в провинции Шаньдун насчитывается около 250 тыс. электромобилей и автомобилей на альтернативных источниках энергии.

Отметим, что в рамках 13-го пятилетнего плана (2016−2020) Китай намерен построить более 600 станций подзарядки электромобилей по всей стране для того, чтобы обеспечить нужды 5 млн автомобилей на альтернативных источниках энергии уже к 2020 году.