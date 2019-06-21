Вашингтон, 21 июня, 2019, 03:25 — ИА Регнум. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала Белый дом не наращивать напряженность с Ираном. Об этом она заявила на своей странице в Twitter.

White House Дональд Трамп вводит санкции против Ирана

«В свете того, что Иран сбил беспилотник США, важно подчеркивать в разговорах с нашими союзниками то, что мы не имеем дело с ответственным противником и готовы сделать всё, что в наших силах, для деэскалации», — заявила она.

Ранее, 20 июня, американский разведывательный беспилотник был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух». Беспилотник был потерян в воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «совершил очень большую ошибку», сбив американский беспилотник.