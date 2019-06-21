Бухарест, 21 июня, 2019, 03:05 — ИА Регнум. Военнослужащие армии США в ходе учений НАТО в Румынии случайно въехали на бронемашинах на территорию частных сельскохозяйственных угодий и уничтожили растущие на полях культуры, сообщает пресс-служба минобороны Румынии.

U.S. Army Американские солдаты

По данным ведомства, американские военные заехали на частные поля из-за неблагоприятных погодных условий. В то же время газета «Адеверул» сообщает, что местные фермеры испугались «вторжения танков на посевы пшеницы, подсолнечника и кукурузы». При этом люди, работавшие на полях, пытались заговорить с военнослужащими, однако те их игнорировали и продолжали движение. Также военные США вели огонь из стрелкового оружия, чем распугали местных жителей.

Отмечается, что в настоящее время расследованием инцидента занимается комиссия, в которую входят представители министерства обороны США. Они уже провели встречу с представителями местной мэрии и владельцами земель, чтобы оценить ущерб, нанесенный американскими военнослужащими.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня десантный корабль польских ВМС Gniezno, принимавший участие в учениях НАТО BALTOPS-2019, столкнулся с подводным объектом и повредил обшивку. Пострадавших не было.