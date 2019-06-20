Москва, 21 июня, 2019, 01:45 — ИА Регнум. Туроператоры назвали страны Евросоюза, для поездки в которые граждане России могут быстро получить шенгенскую визу, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По их данным, наиболее оперативно оформляют документы в визовых центрах Италии, Греции, Болгарии и Хорватии. Медленней, но, с точки зрения туроператоров, «нормально» выдают визы в Германию, Португалию, Испанию, Венгрию, Швейцарию, Францию и на Мальту. Отмечается, что с подачей документов в ряд из этих стран могут возникать сложности, однако в целом визовые центры оформляют документы в течение двух недель.

Дольше всех выдают визы в Чехию (около 15 рабочих дней в Москве), а также в Финляндию и Австрию — срок оформления документов составляет около двух с половиной недель.