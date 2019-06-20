Стокгольм, 21 июня, 2019, 00:57 — ИА Регнум. Власти Швеции планируют ввести в 2020 году налог на пластиковые пакеты, передает телеканал TV4.

Пакеты

Налог на стандартный пакет составит 3 кроны ($0,33), на более тонкий — 0,3 кроны ($0,03). Предполагается, что эта мера должна заставить покупателей задуматься, необходим ли им пакет или нет, и в перспективе снизить количество используемых пластиковых пакетов. Таким образом власти Швецию рассчитывают выполнить норматив Евросоюза в 40 пакетов на одного человека в год. Также эта мера позволит снизить уровень загрязнения окружающей среды и будет приносить в бюджет страны 2,9 млрд крон (около $320 млн) в год.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня правительство Японии разработало план по введению оплаты за одноразовые пластиковые пакеты. Согласно проекту, магазинам запретят предлагать бесплатные пакеты покупателям, однако разрешат продавать пакеты за оплату.