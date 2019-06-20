Москва, 21 июня, 2019, 00:23 — ИА Регнум. Министерство финансов России 20 июня разместило дополнительные еврооблигации на общую сумму $2,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство финансов РФ

В частности, Минфин разместил евробонды с датой погашения в 2029 году на $1,5 млрд. Доходность выпуска составила 3,95% годовых, ставка купонного дохода по всем купонам — 4,375% годовых.

Также ведомство разместило евробонды с погашением в 2035 году на $1 млрд. Доходность выпуска — 4,30% годовых, ставка купонного дохода — 5,10% годовых.

Сообщается, что номинальная стоимость еврооблигации в обоих выпусках составила $200 тысяч.

В комментарии Минфина отмечается, что спрос на десятилетние еврооблигации превысил объём размещения более чем в два раза, а на 16-летние — в три раза. Совокупный спрос составил около $7 млрд. По мнению ведомства, это свидетельствует о «сохранении устойчивого спроса иностранных инвесторов на суверенные еврооблигации».

Уточняется, что более половины удовлетворённых заявок на еврооблигации пришлось на инвесторов из Великобритании, порядка четверти — на инвесторов из США, отстальные — инвесторы из континентальной Европы и Азии.