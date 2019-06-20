Москва, 21 июня, 2019, 00:09 — ИА Регнум. Генассамблея Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии из важного международного форума превратилась в выплёскивание антироссийских настроений, заявил 20 июня журналистам заместитель главы МИД России Григорий Карасин.

Facebook.com/parliamentgeo Здание парламента в Тбилиси

«Выражаем возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые использовали важный международный форум… для выплескивания своих антироссийских настроений», — сказал Григорий Карасин.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в зале пленарных заседаний грузинского парламента на сессии Генассамблеи МАП должен был выступить российский делегат Сергей Гаврилов. Из-за того, что ему было предоставлено кресло спикера парламента, представители оппозиционных партий устроили скандал и покинули помещение.

Затем радикалы устроили в центре Тбилиси митинг, требуя отъезда российской делегации и пытаясь на них напасть.

В данный момент участники акции пытаются штурмовать здание парламента, начались стычки с полицией.