Белград, 20 июня, 2019, 23:53 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев пообещал вице-премьеру и министру внутренних дел Сербии Небойше Стефановичу, что Москва не допустит принятия Косово в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол). Об этом сообщает пресс-служба МВД Сербии.

Scrf.gov.ru В Уфе начала работу 10-ая Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности

По информации ведомства, переговоры Патрушева и Стефановича состоялись во время двухдневного визита сербского министра в Россию для участия в 10-й Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

В ходе переговоров Стефанович проинформировал Патрушева о недавнем обострении ситуации в Косово, отдельно уделив внимание эпизоду с избиением косовскими силовиками российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова.

Как подчеркнул глава МВД Сербии, эти события служат ещё одним свидетельством того, что «благодаря деятельности приштинских институтов, в Косово нет верховенства права и закона, из-за чего ситуация с безопасностью сербов всё более усугубляется».

Стефанович также упомянул об очередной заявке Приштины на вступление в Интерпол, подчеркнув, что членство Косово в этой организации будет противоречить её основным правилам и резолюции Совета Безопасности ООН 1244. По его словам, недавнее вторжение силовиков на север Косово также демонстрирует, что от Приштины нельзя ожидать соблюдения ни международного права, ни правил работы Интерпола.

Scrf.gov.ru Николай Патрушев

По данным пресс-службы, Николай Патрушев в ходе беседы «подтвердил, что Россия окажет поддержку Сербии на предстоящей Генеральной ассамблее Интерпола, чтобы не допустить предоставления членства Косово».

Напомним, власти односторонне отделившегося от Сербии края Косово уже пятый год предпринимают усилия по получению членства в Интерполе, рассылая ноты всем странам — членам организации. В 2017 году заявка Приштины впервые была принята к рассмотрению и поставлена в рабочую повестку организации, однако не нашла достаточной поддержки.

В последний раз заявка Косово была отклонена Генеральной ассамблеей Интерпола в ноябре 2018 года. В начале текущего года Приштина вновь обратилась в организацию с заявлением, Интерпол принял его к рассмотрению.

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