Тбилиси, 20 июня, 2019, 23:41 — ИА Регнум. В Тбилиси полицейский спецназ открыл огонь резиновыми пулями по участникам акции протеста, пытавшимся штурмовать здание парламента, сообщает 20 июня телекомпания «Рустави 2».

Ministry of Internal Affairs of Georgia Грузинская полиция

«В результате действий спецназа есть пострадавшие. Ситуация тяжелая», — указано в сообщении телеканала.

Кроме того, отмечаются драки с полицией, попытки отобрать у них снаряжение и оружие.