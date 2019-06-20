Тбилиси, 20 июня, 2019, 23:26 — ИА Регнум. Полиция начала разгон акции у здания парламента Грузии. После того, как находящийся в здании парламента глава МВД призвал митингующих не поддаваться на провокации и разойтись и предупредил, что в противном случае полиция применит предусмотренные законом меры, группа мужчин предприняла очередную попытку штурма здания административного органа. Группа митингующих прорвалась внутрь здания и вступила в перебранку с депутатами большинства. Остающиеся на улице молодчики завязали драку со стоявшим там кордоном полиции.

Randy Colas Полиция

Так как расходиться участники акции не собирались, полиция применила слезоточивый газ, после чего основная масса собравшихся у парламента граждан стала поспешно покидать территорию.

В числе тех, кто бежал с места акции, оказались и некоторые лидеры оппозиции. У парламента осталась относительно небольшая группа мускулистых и, скорее всего, не совсем трезвых молодых людей и «разгоряченных» девушек. Одни вооружились отобранными у полиции щитами и стучат по ним. Другие свистят. Периодически скандируют: «Грузия, Грузия».

На лице и теле некоторых участников акции видны ссадины и кровоподтеки. Вероятно, они пострадали в драке с полицией. По информации МВД, есть пострадавшие и среди сотрудников полиции.