Москва, 20 июня, 2019, 23:02 — ИА Регнум. Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин резко осудил действия властей Грузии, которые допустили нападение на российскую делегацию Межпарламентской ассамблеи православия. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает ИА REGNUM.

Parliament of Georgia Оппозиционные депутаты сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия в Грузии. Тбилиси, 20 июня 2019 года

Володин подчеркнул, что действия грузинских властей при проведении 20 июня в Тбилиси сессии Межпарламентской ассамблеи православия противоречат нормам проведения международных мероприятий. Спикер Госдумы напомнил, что место проведения Ассамблеи было согласовано заранее, и грузинская сторона выступала в качестве организатора данного мероприятия. Именно на властях Грузии лежит ответственность за безопасность участников этого мероприятия.

«Действия руководства Грузии при проведении 20 июня сессии Межпарламентской ассамблеи православия противоречат нормам проведения международных мероприятий. Место проведения и организация сессии МАП заранее были согласованы грузинской стороной. И Грузия, как страна-организатор, ответственна и за проведение важного международного форума, и за безопасность ее участников», — сказал Володин.

Тем не менее власти Грузии просто проигнорировали все эти условия, и допустили, чтобы радикальные элементы сорвали Межпарламентскую ассамблею православия. Данный форум не смог провести свою работу и обсудить важные вопросы.

«Эти условия были просто проигнорированы — они не смогли ни обеспечить проведение мероприятия, ни защитить российскую делегацию от нападения и угроз. Акция радикальных сил направлена не только против представителей России, но всех 25 стран Межпарламентской ассамблеи православия. Тем самым было сорвано заседание и обсуждение важных для организации вопросов», — подчеркнул председатель Госдумы.

Более того, тот факт, что грузинские власти допустили нападения на российскую делегацию в Тбилиси, ставит под вопрос адекватность политического руководства Грузии и его способность быть ответственным международным партнёром.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тбилиси прозападные политические силы устроили провокацию и сорвали работу Межпарламентской ассамблеи православия. Особенно прозападные оппозиционные силы раздражал тот факт, что председательствует в Ассамблее российский депутат Сергей Гаврилов (КПРФ), а также то, что работа ассамблеи проходила в здании парламента Грузии.

Грузинские власти вместо того, чтобы обеспечить безопасность делегаций из 25 стран, пошли на поводу у протестующих и своим бездействием фактически подстрекали их к эскалации.

Инициаторами и организаторами ажиотажа вокруг председательства российского депутата выступили лидеры партии «Европейская Грузия», бывшие соратники экс-президента Саакашвили, которых поддержали депутаты от «Национального движения». Российских делегатов не только оскорбили словесно, но и облили водой, порвали документы сессии, заняли трибуны и места спикера и не позволили продолжить заседание.

Представителей России назвали «оккупантами» и потребовали, чтобы они покинули территорию Грузии.

Позднее уже и руководство правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» заявило, что российский депутат не должен был председательствовать в Ассамблее, так как Россия — «страна — оккупант».