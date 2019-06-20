Вашингтон, 20 июня, 2019, 21:49 — ИА Регнум. Сенат Конгресса США на этой неделе провел закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом сегодня, 20 июня, пишет издание Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По данным издания, представители военно-морских и военно-воздушных сил проинформировали сенаторов о встречах американских пилотов с объектами в небе, которые им не удалось распознать.

После слушаний представитель сенатора Марка Уорнера, который является вице-президентом комитета по разведке, подтвердил журналистам, что Конгресс очень серьезно подходит к этой проблеме.

«Если пилоты сообщают об опасностях для полетов, которые мешают тренировкам и подвергают их риску, сенатор Уорнер требует ответов на эти вопросы. Не важно, идет ли речь о метеорологических аэростатах, маленьких зеленых человечках или о чем-то другом», — сказал представитель сенатора Уорнера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что «не особенно верит» в существование НЛО, о котором якобы сообщают американские военные пилоты. Тем не менее Трамп заявил, что проводил с помощниками краткую встречу по вопросу НЛО.