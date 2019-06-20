Тбилиси, 20 июня, 2019, 21:46 — ИА Регнум. Оппозиция в лице лидеров «Единого национального движения» и «Европейской Грузии» выдвинула властям четыре основных требования. Это отставка председателя парламента Грузии, министра внутренних дел и главы службы госбезопасности, а также проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

На акции у здания парламента, которая была инициирована обеими партиями, лидеры оппозиции дали властям срок — 1 час — для выполнения своих требований, а так как правительство соответствующих действий по их удовлетворению не предприняло, призвали своих соратников начать штурм парламента.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поддерживает соратников из-за границы и в течение всего дня распространяет видеообращения и публикует посты в соцсети Facebook. Он расценивает происходящие в Грузии события, в том числе приезд российского депутата в Тбилиси, как «последнюю точку терпения и плевок в душу грузинского народа и заявил, что грузинский народ точно так же свергнет власть олигарха Иванишвили, как это ранее уже сделали народы Молдавии и Украины».

Позднее он же обратился к полиции и призвал ее не подчиняться приказам Иванишвили.

«Призываю созданную мной грузинскую полицию не подчиняться Иванишвили и перейти на сторону народа», — написал экс-президент в своем обращении.