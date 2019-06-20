Эр-Рияд, 20 июня, 2019, 21:42 — ИА Регнум. Докладчик ООН по вопросам внесудебных казней Агнес Калламард пришла к заключению, что улик, которые указывают на причастность наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана и других высокопоставленных лиц королевства к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги, достаточно, пишет сегодня, 20 июня, испанское издание El Pais. Это следует из опубликованного вчера доклада, в котором рекомендуется провести международное расследование этого дела и ввести превентивные санкции в отношении принца. Саудовские власти опровергли обвинения в очередной раз и поставили под сомнение надежность проделанной работы.

Kremlin.ru Мохаммед бин Салман

«Существуют убедительные доказательства, которые оправдывают масштабное расследование индивидуальной ответственности высокопоставленных должностных лиц Саудовской Аравии, в том числе наследного принца», — утверждает эксперт ООН в своем докладе.

Правда, перед этим она подчеркнула, что речь пока не идет об окончательном установлении вины.

«Это расследование в области прав человека выявило достаточное количество заслуживающих доверия улик в том, что касается ответственности принца, и они требуют всеобъемлющего рассмотрения», — уточнила Калламард.

Докладчик ООН также заявила, что ни саудовское, ни турецкое расследования не соответствуют международным стандартам.

Калламард призвала государства, входящие в ООН, принять необходимые меры для задержания или экстрадиции лиц, подозреваемых в причастности к убийству Хашогги, если те ступят на подконтрольную им территорию. Кроме того, она попросила ввести санкции «в том числе в отношении наследного принца, уделив особое внимание его личному имуществу за границей, по меньшей мере до тех пор, пока не будет доказана его непричастность» к этому делу. El Pais уточняет, что специальный докладчик ООН является независимой фигурой и не говорит от имени организации.

«Ничего нового», — ответил на эти заявления министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, который обычно выступает в роли пресс-секретаря саудовского монарха. В серии записей в Twitter аль-Джубейр заверил, что доклад Калламард «содержит очевидные противоречия и беспочвенные обвинения, которые ставят под сомнение его надежность».

Пятидесятивосьмилетний Хашогги был убит в октябре прошлого года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. После первоначальных отрицаний Рияд в конце концов признал, что преступление было делом рук агентов, находившихся на государственной службе. Тем не менее саудовские власти всегда настаивали на том, что убийцы не действовали по приказу наследника. «Хотя журналист и не был диссидентом, растущая неспособность мириться с ограничениями на выражение своего мнения привела его к эмиграции в Соединенные Штаты в 2017 году. Там он начал сотрудничать с изданием The Washington Post и демонстрировал все более критический взгляд на политику принца», — напоминает испанское СМИ.