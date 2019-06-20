Великий Новгород, 20 июня, 2019, 21:31 — ИА Регнум. Власти Новгородской области намерены изыскивать средства на лекарства для льготников за счёт экономии. Как сообщает пресс-центр правительства региона, об этом сегодня, 20 июня, заявил губернатор Андрей Никитин, комментируя «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным.

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«Безусловно, будем решать этот вопрос. С одной стороны, деньги на лекарства ниоткуда в бюджете не возьмутся. Будем искать внутри, будем экономить на закупках. Продолжим разбираться с такими историями, как в городской больнице, когда некоторые граждане получали зарплаты, не приходя на работу. А эти деньги могли бы быть направлены, например, на приобретение тест-полосок для диабетиков», — прокомментировал глава региона.

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По словам Никитина, резервы в здравоохранении есть.

«Задача их найти и не изъять из медицины, а направить на решение вопросов, которые реально важны для жителей области», — отметил Андрей Никитин.

По его словам, экономия будет создаваться и за счёт более рационального использования имущества медицинских учреждений. Это поможет и увеличить заработную плату врачей.

«Есть такой показатель: 70% бюджета медицинских учреждений должно тратиться на зарплату. У нас тратится 65%. Вот эти 5% мы где-то переплачиваем либо на торгах, либо за коммуналку, либо ещё за что-то. Деньги направляем не туда, куда должны», — заявил Андрей Никитин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что федеральные деньги на льготные лекарства были полностью перечислены в регионы России в этом году ещё в феврале, но всё равно были сбои в их закупках. Глава государства подчеркнул, что часть жизненно важных препаратов закупается в регионах, и их руководители «должны понимать, в чём и где находятся приоритеты».

Напомним также, что Росздравнадзор назвал Новгородскую область в числе регионов-нарушителей по обеспечению льготников лекарственными препаратами. Нарушениями в этой сфере также занялся Следственный комитет России.

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