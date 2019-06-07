В Великом Новгороде возбуждено дело о взятках в региональном минздраве

Великий Новгород, , 15:10 — REGNUM В Великом Новгороде после проверки прокуратуры Центральной городской клинической больницы возбуждено несколько уголовных дел. Как сообщает сайт Генпрокуратуры РФ, проверки были проведены в апреле 2019 года и выявили факты служебного подлога, мошенничества, а также взяточничества с участием сотрудников регионального министерства здравоохранения. Ущерб от них превысил 4 млн рублей.

В отношении главного бухгалтера больницы возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества. Она подозревается в фиктивном трудоустройстве в больницу своих родственников, в том числе племянницы в бухгалтерию клиники. В больнице родственники главного бухгалтера не работали, но ежемесячно получали деньги на банковскую карту, при этом племянница не знала, что ей начислялась зарплата — ей главной бухгалтер распоряжалась по своему усмотрению. Фиктивное трудоустройство работников в больницу проводилось также в планово-экономический отдел, это длилось с 2013 года, а сумма ущерба превысила 700 тыс. рублей.

Ведущий консультант министерства здравоохранения Новгородской области подозревается во взяточничестве. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении СКР, с февраля 2018 года по апрель 2019 года она получила около 290 тыс. рублей, фиктивно трудоустроив в больницу свою сестру при содействии начальника отдела больницы, которая пошла на эту сделку, опасаясь затруднений при сдаче отчетности.

Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции регионального управления МВД выявили и другие преступления в системе здравоохранения региона. По информации пресс-службы регионального управления МВД, заместитель руководителя одного из финансовых структурных подразделений министерства здравоохранения Новгородской области подозревается в получении взятки в крупном размере — на общую сумму более 790 тыс. рублей — за фиктивное трудоустройство в больницу своей матери.

Начисляемую ей зарплату она незаконно получала с мая 2016 года по март 2019 года. Содействие в фиктивном трудоустройстве родственницы сотруднице министерства оказала главный бухгалтер клиники.

Кроме того, сотрудники полиции выявили факты мошенничества в медучреждении при заключении договоров по оказанию клинике бухгалтерских услуг. Договоры оказались фиктивными, оформленные на сотрудников больницы, при этом только часть средств они оставляли себе, а часть через руководителей структурных подразделений передавали руководству медучреждения. Только таким образом было похищено не менее 1,5 млн рублей.

Ранее в правительстве Новгородской области заявили, что выплаты зарплат «мертвым душам» в новгородских больницах были выявлены в результате внедрения региональной централизованной информационной системы бухгалтерского и кадрового учета (РЦИС БКУ).

Напомним, в системе здравоохранения региона с 2019 года проходит реорганизация, направленная на погашение многомиллионных долгов медицинских учреждений.