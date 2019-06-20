Вашингтон, 20 июня, 2019, 21:20 — ИА Регнум. Представитель Центрального командования США (CENTCOM) лейтенант Джозеф Гастелла категорически опроверг информацию иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) о том, что сбитый американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нарушил воздушное пространство Ирана. Соответствующее заявление представитель CENTCOM сделал сегодня, 20 июня.

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По словам Гастеллы, американский БПЛА RQ-4 летел через воды Персидского залива через пролив Ормуз. Данный БПЛА вел наблюдение за международным воздушным пространством в том районе, где были подорваны танкеры с нефтепродуктами. Напомним, что в подрыве этих танкеров США обвиняют Иран. Гастелла признал, что американский БПЛА был сбит иранской стороной.

«Эта атака не была спровоцирована США, она не нарушала иранского воздушного пространства ни в какой период времени миссии», — подчеркнул представитель CENTCOM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иранский КСИР распространил сообщение о том, что американский БПЛА был сбит военно-воздушными силами корпуса в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.