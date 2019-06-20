Екатеринбург, 20 июня, 2019, 21:00 — ИА Регнум. В Екатеринбурге возросло количество выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. Об этом заявили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования горадминистрации.

Kremin.ru ЕГЭ

В 2019 году зафиксировали 34 «стобалльных» результата, которых добился 31 выпускник. В прошлом году таких результатов было 32, а выпускников — 30.

Напомним, в 2019 году выпускница гимназии № 9 Екатеринбурга смогла набрать 300 баллов по ЕГЭ. Всего в городе планировали сдавать экзамен 6 тысяч 500 выпускников, а досрочно сдали — 850.

В Свердловской области же зарегистрировались на ЕГЭ более 18 тысяч выпускников. Окончательные результаты по ЕГЭ будут известны 15 июля 2019 года.