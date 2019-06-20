Орел, 20 июня, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Доследственную проверку ситуации со снижением заработной платы сотрудникам скорой медицинской помощи в Орловской области начал Следственный комитет после того, как вопрос был направлен на «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

«Следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию, и примет необходимые меры для восстановления нарушенных трудовых прав работников здравоохранения. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в Следственном комитете.

Отметим, что сообщение орловских медиков глава государства увидел в ходе «прямой линии» среди sms-сообщений, и дал поручение разобраться.

Как сообщало ИА REGNUM, о тяжелых условиях работы сотрудники орловской «скорой» заявляли неоднократно — положение медиков ухудшилось после присоединения СМП Плещеевской больницы к городской станции скорой помощи с 1 апреля. В результате врачи и фельдшеры скорой получили дополнительную нагрузку: помимо Орла, они обслуживают Орловский район. Медработники требуют, чтобы в таком случае сельские льготы распространялись и на них, требуют повышения зарплат, а также снижения нагрузки: на вызов нередко направляется по одному медработнику. В конце мая медики сообщили о подготовке обращения главврачу и губернатору Орловской области Андрею Клычкову.