Москва, 20 июня, 2019, 19:54 — ИА Регнум. Если бы в РФ не было нацпроектов и вообще госпрограмм развития, то просто не было бы и экономического роста, считает пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Об этом он заявил 20 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«У нас было бы экономическое падение, — сказал Леонтьев. — Это единственный инструмент роста, который существует. Но! Именно потому, что у нас национальные проекты сосуществуют с нынешней макроэкономической политикой (когда из экономики высасываются средства гораздо больше, чем это нужно для нацпроектов, а нацпроекты не могут освоить эти средства), у нас рост, близкий к нулю. У нас экономика ростозащищённая. Она расти не может. С гарантией. Системно не может. Не потому, что кто-то не хочет, а потому что она так устроена. Одна часть экономики тянет в одну сторону, а часть — в другую. И поэтому у нас гарантированно стагнация».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» заявил, что российские министры знают о персональной ответственности за реализацию национальных проектов.

«Персональная ответственность в данной работе необходима. И она на плечах каждого коллеги, который отвечает за то или иное направление», — заявил Путин, отвечая на вопрос, предусмотрена ли персональная ответственность министров за невыполнение нацпроектов.