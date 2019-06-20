Лондон, 20 июня, 2019, 19:24 — ИА Регнум. Апелляционный суд Великобритании счел нарушением законов страны продажу оружия Саудовской Аравии из-за войны в Йемене, 20 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

«Апелляционный суд пришел к выводу, что процесс принятия решения правительством был неправильным», — заявил Теренс Этертон, судья второго по значимости суда Великобритании.

Решение суда не означает немедленной отмены экспорта оружия саудитам. Правительство может обжаловать приговор, но должно прекратить выдачу новых разрешений на экспорт, в том числе по многомиллиардной сделке на поставку 48 истребителей «Тайфун».

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