Москва, 20 июня, 2019, 18:59 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» заверил граждан в том, что экономика РФ и страна в целом готова противостоять любым вызовам извне. Об этом журналистам заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 20 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Железняк

«Президент заверил россиян в готовности противостоять любым вызовам на пути развития страны и попыткам недобросовестных зарубежных конкурентов помешать усилению влияния России на мировой арене», — отметил Железняк.

Так, по его словам, стоящие перед страной вызовы РФ использует для развития экономики и роста внутреннего производства в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства.

«Владимир Путин демонстрирует, что Россия — сильное государство, которое не торгуется по вопросам суверенитета, умеет противостоять любым санкциям и попыткам сдержать наше движение вперед. Наши недополученные доходы из-за санкций не сопоставимы с теми потерями, которые несут страны Европы от антироссийских решений Брюсселя. Пожалуй, это можно считать прямым ответом лидера России на очередное продление антироссийских санкций, которое поставлено в повестку дня на встрече глав стран ЕС», — считает Железняк.