Ашхабад, 20 июня, 2019, 18:43 — ИА Регнум. В Туркмении ввели еще одно новое правило отправки денег через систему Western Union. Теперь родителей студентов, обучающихся в зарубежных вузах, заставляют писать расписку о том, что их ребенок не привезет обратно в страну деньги, которые они хотят ему переслать, сообщает Turkmen news.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

При этом сотрудники банков предупреждают отправителей, что вернувшихся на родину учащихся при прохождении границы будут проверять на наличие «лишней» валюты — если ее количество будет таким же или большим, чем отправили студенту его родители, то вся сумма будет изыматься.

Также такой студент лишится права получать денежные переводы через Western Union из Туркмении.

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Такие меры туркменские власти предпринимают для того, чтобы валюта, приобретенная при отправке денежного перевода по официальному государственному курсу (3,5 маната за $1), не была впоследствии продана по курсу «черного рынка» (около 18 манатов за $1).

Отмечается, что многие туркменистанцы у себя на родине зарабатывают на спекуляциях с иностранной валютой — кладут деньги в нацвалюте на свои платежные карты VISA, а потом либо сами снимают их уже в виде валюты за рубежом, либо делают это с помощью соотечественников, выехавших в другие страны. А затем продают доллары и евро на «черном рынке» по курсу в 5 раз выше официального.

ИА REGNUM напоминает, что возникший в последние годы в Туркмении дефицит иностранной валюты побудил власти страны ввести целый ряд ограничений на ее приобретение, обналичивание, конвертацию и вывоз за рубеж, а также ужесточить правила электронных денежных переводов.

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