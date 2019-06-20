Вашингтон, 20 июня, 2019, 17:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с американским беспилотником, сбитым военными Ирана, 20 июня передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Иран совершил очень большую ошибку», — заявил Трамп в «Твиттере».

Военные США ранее заявили, что считают атаку против своего беспилотника в нейтральном пространстве над Ормузским проливом «немотивированной».

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