Москва, 20 июня, 2019, 17:47 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» опять показал чиновникам на местах, как нужно работать, отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»). Он привел аллегорию корабля-страны, капитана-президента и матросов.

Duma.gov.ru Пётр Толстой

«Путин раз в год выходит из капитанской каюты и начинает показывать матросам, как они должны работать. Но такого быть не должно. Капитан должен быть уверен в своих подчинённых. В противном случае матросы могут быть высажены на сушу в ближайшем порту», — рассуждает парламентарий в Facebook.

Депутат разграничил зону ответственности президента.

«Но глава государства не должен вкручивать лампочки в подъездах или устанавливать мусорные контейнеры, понимаете? Это не его компетенция, не его обязанности. Его зона ответственности — обеспечение безопасности страны, определение основных направлений внутренней и внешней политики. Он — гарант Конституции», — подчеркнул Толстой.