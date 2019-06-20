Москва, 20 июня, 2019, 17:23 — ИА Регнум. Если разрыв между успехами РФ и тем, что происходит в социальной политике (конкретно в пенсионной реформе), будет продолжаться, то страна может столкнуться с ситуацией, когда ошибки «съедят» все успехи, которые были наработаны, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 20 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Для меня было интересно то, что прозвучало, — сказал Кургинян. — Колоссальная каша мелких муниципальных дел, в которой глава государства разбирается. Он запоминает очень много дел. Это интересное свойство. Я всегда поддерживал и поддерживаю внешнюю политику и то, что он по ней говорил. И линию по Украине. Прозвучало и несколько стратегических вопросов. В частности, должны ли мы вписываться в глобальные тенденции, или мы должны их формировать. Конечно, надо вписываться. Если можно вписываться. Но возникает впечатление, что Россия — очень большая страна, чтобы вписываться в эти тенденции. Про социализм было достаточно интересно. Про то, что надо сдерживать западную экспансию, и про то, что прогибаться невозможно».

Всё это, по словам Кургиняна, очень оптимистично.

«Пессимистично другое, — подчеркнул он. — Мне кажется, что если разрыв между всеми этими успехами и тем, что происходит в социальной политике (конкретно в пенсионной реформе), будет продолжаться, то мы можем столкнуться с ситуацией, когда определённые ошибки съедят все успехи, которые мы наработали. У меня возникает впечатление, что это понимает даже бюрократия крупная. Поэтому мы ждём того, что государственный разум скорректирует совершённые ошибки (прежде всего по пенсионной реформе), и тогда социальная политика войдёт в резонанс с внешней политикой».

Кроме того, Кургинян отметил, что примерно к сентябрю движение «Суть времени» будет готово показать результаты опроса примерно на 20 тысяч респондентов, который покажет: «Объективные тренды таковы, что коррективы необходимы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Дмитрия Фетисова, по итогам «прямой линии» можно говорить, что президент РФ Владимир Путин вполне в курсе всех имеющихся внутренних проблем.

«Это заметно и по акценту на внутренней политике, и его ответам. Также видно, что президент не считает ситуацию с падением рейтингов институтов власти тревожной и уверен в нормализации ситуации после реализации национальных проектов», — отметил эксперт.