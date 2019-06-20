Москва, 20 июня, 2019, 16:46 — ИА Регнум. Дух петербургского-ленинградского двора помогает Владимиру Путину оставаться достаточно вежливым в отношениях с лидерами зарубежных государств. Об этом он сообщил в ходе «прямой линии» 20 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин

У президента поинтересовались, почему он продолжает называть «партнерами» даже представителей тех стран, которые настроены к России не слишком дружественно, и «почему он такой вежливый».

«Я не думаю, что я уж такой вежливый, но тем не менее: я хоть и во дворе рос, но все-таки в ленинградском дворе, в питерском. А в Питере и внешняя среда призывает к определенной гармонии — это не пустые слова, на самом деле, это так», — сказал Владимир Путин.

Он находит гармоничной архитектуру Санкт-Петербурга, поэтому она не может не оказывать влияния на человека.

«Все-таки и Эрмитаж, и Русский музей, и БДТ — это часть среды, в которой я рос. Да и политическая культура — это часть нашей общей культуры, и если у кого-то этого не хватает, то это их проблемы. В-третьих, я все-таки представляю Россию. А Россия — это высокообразованная страна с высоким уровнем культуры, и я никогда не имею права об этом забывать», — добавил президент.

Он также отметил, что зачастую личные отношения между лидерами стран могут сыграть существенную роль в мировой политике и восстановлении отношений между государствами, поэтому «дверь в этом смысле никогда нельзя захлопывать».

«Это будет в интересах всей страны», — добавил Владимир Путин.

Ранее в ходе «прямой линии» президент ответил на вопрос, кем он себя чувствует: москвичом или россиянином? «Я петербуржец. Это моя малая родина», — ответил президент.