Москва, 20 июня, 2019, 16:43 — ИА Регнум. В ходе «прямой линии» с президентом было произведено включение из аэропорта Горно-Алтайска, где теперь могут приземляться и взлетать все типы среднемагистральных самолётов и налажено прямое авиасообщение с Новосибирском, Красноярском и другими сибирскими городами (а не через Москву, как было раньше), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ga-airport.ru Аэропорт Горно-Алтайск

Сам горно-алтайский аэропорт был восстановлен в 2011 году после 20-летнего простоя. Здесь построили новую взлётно-посадочную полосу (она стала больше на целый километр) и новый аэровокзальный комплекс, диспетчерскую вышку, обеспечили авианавигационое оборудование. Журналист, ведущий трансляцию из аэропорта, показал, что на одной из дальних стоянок самолётов стоит Sukhoi Superjet 100, который зафрахтовала одна из крупнейших российских компаний. Также был показан совсем маленький, частный самолёт.

По заверению автора включения, в иные дни на этой стоянке в аэропорту бывает всё заполнено, потому как сейчас в Горно-Алтайске открылось сразу несколько направлений и люди охотно летят на Алтай. Новые направления открываются каждый год. Если в 2011 году авиационный поток в Республике Алтай составлял чуть более миллиона, то сейчас это количество удвоилось. Автор репортажа, показанного на «прямой линии» с президентом, уверяет, что вдоль реки Катунь сейчас заняты все турбазы. Для туристов Алтая — это центр силы, а для местных жителей — новые зарплаты и новые рабочие мечта.

Один из сотрудников наземных служб пояснил, что билет в Новосибирск за три с лишним тысячи и в Красноярск — за четыре с небольшим тысячи рублей — это дороговато, потому что в республике не очень высокие зарплаты.

Также участники «прямой линии» могли узнать, что у республиканского правительства есть идеи по развитию собственного авиасообщения с отдалёнными районами — Кош-Агач, Усть-Кокса, куда по горным дорогам можно ехать целые сутки.

«О развитии региональной авиации мечтают, конечно же, жители всех регионов Сибири и Дальнего Востока, где огромные расстояния. Мечтают, чтобы было так же, как в Горно-Алтайске: новый сервис, новые самолёты, а самое главное — чтобы тарифы были человеческими», — отметили журналисты в ходе прямого включения из Республики Алтай. В пример были приведены перевозчики на Чукотке, Камчатке, Хабаровском крае и Якутии, которые за часовой перелёт буквально ломят цены: от 20 до 50 тысяч рублей просят с пассажиров.

Президент Владимир Путин в ответ на слова о том, что «все ждут, что системное развитие региональной авиации изменит ситуацию», ответил:

«Что касается этого аэропорта, я его очень хорошо знаю, он строился, честно говоря, по моему прямому указанию, потому что летать туда можно было только через Барнаул, а это никак не способствовало развитию туристического потенциала. Он там просто колоссальный. И мне очень приятно было слышать, что туристический поток там увеличился в разы. Это то, чего мы и хотели добиться».

Но что касается авиационных перевозок, то Владимир Путин сказал, что в целом они растут.

«А вот то, что при этом непомерно растут тарифы на авиаперевозки, — здесь ничего хорошего нет. Хотя правительство, конечно, предпринимает необходимые шаги. В чём они выражаются? Ну, во-первых, мы сохранили НДС на все авиационные перевозки, в том числе и через Москву. А те авиационные перевозки, которые осуществляются не через Москву, с целью стимулирования межрегиональных перевозок, там НДС вообще обнулён. И в целом это хорошая мера. Но возникли другие проблемы. Они связаны прежде всего с затратами в целом на обслуживание самолётов в аэропортах. Ну и одна из основных проблем, на мой взгляд, — это стоимость авиационного керосина», — пояснил глава государства.

По его словам, проблема возникла из-за того, что правительство начало осуществлять так называемый «налоговый манёвр».

«Он заключается в том, что мы начали отказываться от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, заменяя эту меру повышением налога на добычу полезных ископаемых. Чтобы компенсировать компаниям возможные потери и стабилизировать внутренний рынок, было принято решение о так называемом «обратном акцизе». То есть деньги, которые получали на скважине (от получения НДПИ), частично решено было передавать нашим переработкам нефтепродуктов и таким образом стабилизировать ситуацию на рынке моторного топлива. Этого оказалось недостаточно», — заявил Путин.

Далее он достаточно подробно рассказал о том, что происходит с топливным рынком.

«Правительство в ручном режиме и режиме реального времени должно было искать решение проблемы, связанное с ростом цен на топливо. Придумали ещё один механизм, который заключается в том, что компаниям возвращается часть средств, которые они как бы недополучили от того, что могли бы получить, если бы реализовывали нефть и нефтепродукты на внешнем рынке. Договорились, что в этом году эта цена отсечения составит 55 долларов за баррель и разница будет компенсироваться из бюджета. А вот если цена упадёт, то тогда нефтяные компании должны будут вернуть в бюджет, а бюджет уже соответствующим образом будет финансировать свои, в том числе социальные вопросы. На следующий год эта цена отсечки будет, по-моему, 50 долларов за баррель — за бочку бензина», — информировал глава государства.

По его словам, применительно к проблеме пассажирских авиаперевозок проблема заключается в том, что в эти меры по стабилизации цен на внутреннем топливном рынке не включили авиационный бензин.

«Моторное топливо включили, все бензины и дизель, а авиационный керосин не включили. И это проблема. Цена в прошлом году скакнула на авиационное топливо — на 30 с лишним процентов, а на билеты на самолёты — на 9,5 процентов. У нас никогда такого не было. У нас рост составлял обычно в год где-то два процента. В цене авиационного билета, скажем, «Авиафлота» цена авиационного топлива составляет 30 процентов», — отметил Владимир Путин и подчеркнул, что это явное упущение ответственных членов правительства и оно должно быть немедленно исправлено.

«Это касается и авиационного топлива, и битума. Потому что нам дороги нужно строить и если мы этого не сделаем, тогда дороги летят по цене до небес — как самолёты летают, и мы не выполним тех планов дорожного строительства, которые перед собой ставим», — резюмировал российский президент.

Как уже сообщало ИА REGNUM, «прямая линия» с президентом началась сегодня, 20 июня, в 12:00 по московскому времени и продлилась более четырёх часов. ИА REGNUM ведет прямую трансляцию всего, что связано с этим событием.