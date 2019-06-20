Симферополь, 20 июня, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заверил граждан России в том, что железнодорожную часть Крымского моста построят вовремя. Об этом он заявил в ходе «прямой линии» 20 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Работа идёт по плану. В этом году, в конце года железнодорожная часть Крымского моста должна быть сдана», — уточнил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая 2018 года состоялось открытие автомобильной части моста в Крым, протяжённость которого составляет 19 километров — сооружение является одним из крупнейших в Европе. Спустя неделю по новой автотрассе проехало более 108 тысяч транспортных средств в обе стороны За первый год работы моста через Керченский пролив проследовали пять миллионов машин, среди которых 500 тысяч грузовиков и более 60 тысяч автобусов. Открытие железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив планируется в декабре 2019 года.

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