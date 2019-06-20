Москва, 20 июня, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Российский рубль достиг сегодня, 20 июня, новых максимальных уровней 2019 года по отношению к доллару, а в ближайшие дни может быть готов выйти на новые уровни укрепления и по отношению к евро — хотя, конечно, на международном валютном рынке сейчас «не в чести» именно американская валюта, на фоне чего евро может иметь по сравнению с долларом определённые преимущества, так что евро, скорее всего, не будет терять свои позиции по отношению к рублю так существенно, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«За рубль сейчас выступают все возможные факторы. Федрезерв США обозначил вчера вечером, что, хотя и смотрит на экономические реалии США и их главных торговых партнёров позитивнее, чем их видят рынки, а в перспективы рецессии в Федрезерве не слишком верят, но и подстелить заранее «соломки» в форме понижения процентных ставок 1−2 раза до конца года в ФРС готовы.

В том числе и с целью ослабить доллар (хотя в этом признаётся только Трамп). Вероятно, процесс стартует на следующем заседании (оно состоится в конце июля), но доходность казначеек падает заранее, а доллар слабеет со вчерашнего вечера активно к корзине из основных валют и из валют emerging markets», — отметил эксперт.

Параллельно заметен повсеместный позитив на биржах, там ждут притока более «дешёвых» денег от ФРС ‑ и финансовые потоки текут из облигаций в акции — в Америке, Европе, Азии. Ну в России интерес к покупке активов подогрет, «термометр» индексов iMoex и РТС показывает всё выше: видим, как с мая и резиденты, и иностранные инвесторы скупают всё больше и акции российских эмитентов, а не только гарантированные государством ОФЗ в рекордных объёмах».

Тем временем и нефть охотно растёт, по техасской WTI нарисовано на масштабе Daily «двойное дно», а Brent слегка отстала, но нагоняет. Нефти помогает позитив по биржевым индексам, которые теперь «намекают» на мировой рост и на рост спроса, в то время как дефицит предложения поддерживают экспортёры и нагнетаемая антииранская истерия.

«Главы Франции и Германии чётко обозначили перед новым президентом Украины позицию, что Европа продолжит расширять экономическое сотрудничество с Россией, независимо «хорошая» она или «плохая». Итог: доллар будет стремиться к отметке как минимум 62,50 руб за доллар ‑ и может достичь её уже до конца недели, а ближе к июлю рубль может положить «американца» на лопатки ещё плотнее», — полагает Исмаилов.

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