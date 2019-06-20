Москва, 20 июня, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Предложения Минэкономразвития об изъятии земельных заросших и замусоренных участков не соответствуют Конституции и не отвечают критериям справедливости. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом заявил глава совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Павел Крашенинников

Концепция не отвечает конституционным критериям справедливости и соразмерности ограничений прав и свобод, не обеспечивает гарантии охраны собственности законом, вытекающие из принципа неприкосновенности собственности, а потому противоречит Конституции РФ и установленным в ее развитие основным началам гражданского законодательства, отмечает парламентарий.

«Предлагаемые меры, помимо того, что противоречат основным конституционным принципам и правилам гражданского законодательства, являются также неэффективными и возлагают на органы государственной власти дополнительное бремя, в том числе финансовое», — отметил Крашенинников.

Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал законодательную инициативу МЭР.

Законопроектами предусмотрены изменения в Гражданский кодекс, Земельный кодекс и федеральный закон «О пожарной безопасности», которыми вводится механизм принудительного изъятия земельных участков у граждан и юридических лиц в случае несоблюдения ими требований пожарной безопасности. Критериев нарушений, влекущих столь тяжкие последствия, законопроект не предусматривает, отнеся этот вопрос на уровень подзаконного акта.